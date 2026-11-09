В Астраханской области пресекли незаконный оборот редчайших животных
Под Астраханью возбуждено уголовное дело о незаконном обороте особо ценных диких животных и их частей (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ). В противоправной деятельности подозревают двух местных жителей, сообщили в региональном СУ СКР.
Следствие полагает, что фигуранты перевозили части сайгаков. Мужчины хранили их в хозяйственной постройке на территории частного дома в селе Успенка Ахтубинского района. Подозреваемые планировали продать части редких животных.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.