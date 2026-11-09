Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №206/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Средняя Волга

В Астраханской области пресекли незаконный оборот редчайших животных

Под Астраханью возбуждено уголовное дело о незаконном обороте особо ценных диких животных и их частей (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ). В противоправной деятельности подозревают двух местных жителей, сообщили в региональном СУ СКР.
Под Астраханью двоих подозревают в незаконном обороте частей сайгаков

Под Астраханью двоих подозревают в незаконном обороте частей сайгаков

astrobl.ru

Следствие полагает, что фигуранты перевозили части сайгаков. Мужчины хранили их в хозяйственной постройке на территории частного дома в селе Успенка Ахтубинского района. Подозреваемые планировали продать части редких животных.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Марина Окорокова