В Башкирии за год количество ИТ-компаний выросло на 19%
С начала года прирост общего числа ИТ-компаний составил 8,36%
В Башкирии за год количество малых и средних предприятий в сфере информационных технологий выросло на 19%, до 5 тыс. Как сообщает пресс-служба правительства республики, с начала года прирост общего числа ИТ-компаний составил 8,36%.
По словам министра цифрового развития госуправления региона Геннадия Разумикина, 70% компаний (3 тыс.) занимаются разработкой программного обеспечения и предоставлением консультационных услуг, а более 1,5 тыс. местных предприятий работают непосредственно в области информационных технологий. Оставшиеся компании специализируются на прочих видах деятельности в данной сфере.
С 2022 года в рамках программы льготной ипотеки для работников ИТ-сектора выдано более 2 тыс. кредитов. На эти цели республика привлекла свыше 14 млрд руб.