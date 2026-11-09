В Самаре суд арестовал студента из Ленобласти по делу о поджоге машины ДПС

Было возбуждено уголовное дело. При избрании меры пресечения суд учел данные о личности обвиняемого: он учится на втором курсе колледжа в Ленинградской области, ранее не судим, но не имеет места жительства на территории Самарской области и обвиняется в совершении особо тяжкого преступления.Решение не вступило в силу.