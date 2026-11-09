В Самаре суд арестовал студента из Ленобласти по делу о поджоге машины ДПС
На допросе фигурант рассказал, что действовал по указанию «кураторов из ФСБ»
Промышленный районный суд Самары удовлетворил ходатайство следствия об аресте 19-летнего гражданина РФ, обвиняемого в теракте. Молодой человек, проживающий в Ленинградской области, будет находиться в СИЗО два месяца.
По версии следствия, в ночь на 6 ноября 2026 года обвиняемый, заранее купивший средство для розжига, тряпки и пиротехнику, разобрал кирпичную кладку забора полка ДПС в Самаре и проник на охраняемую территорию. Затем он бросил бутылку с зажигательной смесью в припаркованный служебный автомобиль ДПС марки Skoda.
На место возгорания выбежали дежурные сотрудники. Они задержали злоумышленника, когда он снимал происходящее на камеру мобильного телефона.
На допросе молодой человек признался, что действовал по заданию «кураторов ФСБ», которые направляли ему подробные указания о необходимости «разоблачения» сотрудников полиции.
Было возбуждено уголовное дело. При избрании меры пресечения суд учел данные о личности обвиняемого: он учится на втором курсе колледжа в Ленинградской области, ранее не судим, но не имеет места жительства на территории Самарской области и обвиняется в совершении особо тяжкого преступления.Решение не вступило в силу.