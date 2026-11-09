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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Энергоснабжение после атаки БПЛА восстановили в двух селах Миллеровского района

В двух селах Миллеровского района восстановили энергоснабжение после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Свет вернули в дома Волошинского и Титовского сельских поселений. В Сулинском еще ведутся восстановительные работы. На участке трассы Р-280 в районе реки
Миус движение пока закрыто. Специалисты занимаются восстановлением дорожного полотна.
В ночь на 9 ноября беспилотники уничтожили в небе над тремя районами области: Миллеровским, Тарасовским и Неклиновским.
В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется.
Мария Хоперская