Энергоснабжение после атаки БПЛА восстановили в двух селах Миллеровского района
В двух селах Миллеровского района восстановили энергоснабжение после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Свет вернули в дома Волошинского и Титовского сельских поселений. В Сулинском еще ведутся восстановительные работы. На участке трассы Р-280 в районе реки
Миус движение пока закрыто. Специалисты занимаются восстановлением дорожного полотна.
В ночь на 9 ноября беспилотники уничтожили в небе над тремя районами области: Миллеровским, Тарасовским и Неклиновским.
В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется.