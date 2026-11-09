Число пострадавших в ЧС в 2026 году выросло вшестеро
МЧС опубликовало в Единой межведомственной информационно-статистической системе (fedstat.ru) данные о 1,14 млн граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях в России в январе—сентябре 2026 года. Из статистики следует, что этот показатель вырос более чем в шесть раз год к году. Так, в январе 2025 года в России в результате ЧС пострадало около 190 тыс. человек.
В МЧС РФ в ответ на запрос “Ъ” сообщили, что в январе—сентябре этого года в целом в России было зарегистрировано 247 чрезвычайных ситуаций. Рост числа пострадавших в ведомстве связали с «авариями на объектах жизнеобеспечения» в мае 2026 года в Энгельсе Саратовской области и в июне этого года в Севастополе. Отметим, что в Энгельсе тогда была введена ЧС из-за масштабной аварии на канализационном коллекторе, а в Севастополе — из-за повреждений объектов электроэнергетики. В МЧС РФ оценили общее количество пострадавших в ходе двух этих аварий в 822 тыс. человек.
На увеличение показателей повлияла и ЧС «федерального характера» в Чечне и Дагестане в марте—апреле 2026 года, добавили в пресс-службе МЧС РФ. Речь о рекордных ливнях, паводках и подтоплениях в регионах, повредивших жилые дома, земельные участки, школы и больницы. Так, в Дагестане было повреждено около 10 тыс. жилых домов, в Чечне — около 3 тыс. В МЧС РФ заявили “Ъ”, что в результате «комплекса неблагоприятных явлений» в двух регионах были «нарушены условия жизнедеятельности» более 158,5 тыс. человек.