Число пострадавших в ЧС в 2026 году выросло вшестеро

В МЧС РФ в ответ на запрос “Ъ” сообщили, что в январе—сентябре этого года в целом в России было зарегистрировано 247 чрезвычайных ситуаций. Рост числа пострадавших в ведомстве связали с «авариями на объектах жизнеобеспечения» в мае 2026 года в Энгельсе Саратовской области и в июне этого года в Севастополе. Отметим, что в Энгельсе тогда была введена ЧС из-за масштабной аварии на канализационном коллекторе, а в Севастополе — из-за повреждений объектов электроэнергетики. В МЧС РФ оценили общее количество пострадавших в ходе двух этих аварий в 822 тыс. человек.