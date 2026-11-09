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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Аварийное отключение света затронуло семь улиц Западного округа Краснодара

В Западном внутригородском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии. Причиной стало срабатывание защиты на линии 6-10 кВ, в результате чего обесточены 15 трансформаторных подстанций. Об этом сообщили в городском МЦУ.
Без света остались семь улиц: Карасунская, Коммунаров, Кубанонабережная, Красная, Пушкина, Октябрьская и Постовая.
На месте аварии работает аварийная бригада, ведется восстановление электроснабжения.
Мария Хоперская