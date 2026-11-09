Сибирские команды стартовали в российском чемпионате по хоккею с мячом

Самым драматичным по содержанию стал матч двух сибирских клубов — «Енисей» в Красноярске принимал абаканские «Саяны», которые считаются одним из аутсайдеров турнира. По ходу игры ни одна из команд не могла оторваться от соперников более чем на один мяч. Итоговый счет — 7:7. «Для нас это дорогого стоит — взять очки в Красноярске»,— заметил после игры главный тренер гостей Николай Коновалов.