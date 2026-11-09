Сибирские команды стартовали в российском чемпионате по хоккею с мячом
«Саяны» смогли свести вничью матч в Красноярске
В минувшие выходные стартовал очередной чемпионат российской Суперлиги по хоккею с мячом. В первом туре сыграли все 12 команд лиги.
Самым драматичным по содержанию стал матч двух сибирских клубов — «Енисей» в Красноярске принимал абаканские «Саяны», которые считаются одним из аутсайдеров турнира. По ходу игры ни одна из команд не могла оторваться от соперников более чем на один мяч. Итоговый счет — 7:7. «Для нас это дорогого стоит — взять очки в Красноярске»,— заметил после игры главный тренер гостей Николай Коновалов.
Иркутская команда, вернувшаяся в Суперлигу под названием «Байкальские Соколы», обыграла первоуральский «СКА—Уральский Трубник» (6:4). Кемеровский «Кузбасс», в свою очередь, разгромил новосибирский «Сибсельмаш» (11:1).