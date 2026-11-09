«Сибирь» и «Алания» сыграли матч без голов во Владикавказе
«Сибирь» провела последний выездной матч в осенней части чемпионата в группе «Золото» Второй лиги. Новосибирские футболисты 8 ноября встретились во Владикавказе с местной «Аланией».
Матч, прошедший на заснеженном стадионе, завершился нулевой ничьей. Команды по очереди владели игровым преимуществом, но не смогли его реализовать.
В результате «Сибирь» не смогла обогнать «Аланию» в турнирной таблице и по-прежнему отстает от нее на одно очко. Новосибирцы идут на пятом месте.
15 ноября «Сибирь» проведет последний матч в осенней части первенства. В новосибирском манеже новосибирцы будут принимать «Динамо-Владивосток», которое перед заключительным туром вышло на третье место. Впереди с большим отрывом идут кировское «Динамо» и московская «Родина-2».