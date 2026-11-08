Главный тренер «Акрона» заявил, что не все соперники уважают клуб

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Срджан Благоевич выразил мнение, что другие команды Российской премьер-лиги (РПЛ) недооценивают его клуб из-за его молодости и короткой истории. Специалист заявил журналистам, что намерен изменить это восприятие.