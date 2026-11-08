Главный тренер «Акрона» заявил, что не все соперники уважают клуб
Главный тренер тольяттинского «Акрона» Срджан Благоевич выразил мнение, что другие команды Российской премьер-лиги (РПЛ) недооценивают его клуб из-за его молодости и короткой истории. Специалист заявил журналистам, что намерен изменить это восприятие.
Комментарий прозвучал после выездного поражения «Акрона» от московского «Спартака» со счетом 1:2 в матче 14-го тура РПЛ. «Не получилось добиться результата, но я горд своей командой, что они выполняют на тренировках и в этом матче. Конечно, мы играли сегодня против "Спартака", вы прекрасно понимаете, что это за клуб. "Акрон" — маленький и молодой клуб, который, может быть, как я это чувствую, другие не уважают достаточно. Это чувствуется всегда. Мы стараемся поменять это, поменять ДНК», — рассказал господин Благоевич.
На данный момент тольяттинский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. В следующем матче команда из Самарской области 21 ноября сыграет дома против воронежского «Факела».
Перед матчем с «Акроном» пресс-служба «Спартака» выпустила ироничный анонс предстоящей игры, где коллектив из Самарской области вместо «Зенита» был представлен давним принципиальным соперником столичного клуба.