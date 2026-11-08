«Спартак» победил «Акрон» в матче РПЛ
В воскресенье, 8 ноября, в Москве прошел матч 14-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором столичный «Спартак» принимал тольяттинский «Акрон». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
В составе «Спартака» отличился Данил Пруцев. У гостей гол на счету Стефана Лончара. В свои ворота забил нападающий «Акрона» Слободан Тедич.
«Спартак» набрал 29 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 12 баллами располагается на 14-й строчке.