Власти могут вывести медведей из статуса лимитированного вида после нападений

Правительство России подготовит меры по регулированию популяции медведей из-за нападений на людей. Власти, в частности, рассмотрят вопрос их вывода из статуса лимитированного вида в некоторых регионах. Об этом сообщил 30 сентября вице-премьер Дмитрий Патрушев по итогам проведенного совещания.

«За последние 30 лет численность бурых медведей, которые являются основным видом в России, выросла более чем в два раза. Сейчас их насчитывается более 300 тыс. особей. Очевидно, что с ростом популяции увеличивается и число проблем»,— сообщил он. Вице-премьер считает необходимым выделить отдельным регионам дополнительное финансирование для регулирования популяции. Перечень субъектов и проект распоряжения о финансировании подготовят в ближайшее время. Правительство также прорабатывает нормативные изменения, которые позволят регионам оперативно принимать «дополнительные решения по регулированию популяции, включая вывод из статуса лимитированного вида», сказал господин Патрушев.

Глава Минприроды Александр Козлов на этом же совещании предложил установить базовые нормативы численности хищника для каждой конкретной местности. Он отметил, что ситуацию в 2026 году осложняет недостаток кормовой базы для медведей. Дмитрий Патрушев поручил организовать на площадке Минприроды штабы с участием регионов и заинтересованных ведомств для выработки решений.

Общее количество пострадавших в результате нападений медведей, по данным Минприроды, в этом сезоне достигло 59 человек. В Красноярском крае от этих инцидентов погибло уже шесть человек.

Иван Тяжлов