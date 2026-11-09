Минздрав поддержал идею бесплатной заморозки половых клеток перед лечением рака
Российские власти одобрили идею бесплатно замораживать половые клетки онкологических пациентов перед началом лечения. Это позволит сохранить репродуктивные возможности для людей, которые не успели завести детей.
Инициативу предложили «Новые люди»: они указывают, что в системе ОМС нет гарантии финансирования таких медицинских услуг. В пациентском сообществе надеются, что чиновники предложат «конкретные решения» проблемы.
В августе 2026 года депутаты фракции Владимир Даванков, Георгий Арапов, Ксения Горячева и Антон Ткачев обратились к главе Минздрава Михаилу Мурашко. Они обратили внимание на данные НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова, согласно которым 15% случаев онкозаболеваний приходится на пациентов моложе 40 лет. При этом лечение рака может нарушить репродуктивную функцию у 30–70% женщин и мужчин этого возраста.
Возможность заморозки половых клеток до начала терапии предусмотрена «Порядком использования вспомогательных репродуктивных технологий» (ВТР) и законом «Об основах охраны здоровья граждан». Но отдельной гарантии финансирования таких услуг за счет ОМС нет, подчеркнули авторы обращения. Их приходится оплачивать из личных средств граждан и иных источников.