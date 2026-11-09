Минздрав поддержал идею бесплатной заморозки половых клеток перед лечением рака

В августе 2026 года депутаты фракции Владимир Даванков, Георгий Арапов, Ксения Горячева и Антон Ткачев обратились к главе Минздрава Михаилу Мурашко. Они обратили внимание на данные НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова, согласно которым 15% случаев онкозаболеваний приходится на пациентов моложе 40 лет. При этом лечение рака может нарушить репродуктивную функцию у 30–70% женщин и мужчин этого возраста.