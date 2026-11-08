Эксперты Института Гайдара оценили причины замедления российской экономики
Вклад фундаментальных факторов (труда, капитала и производительности) в рост ВВП в 2025 году составил 1,97 процентного пункта (п. п.), но итоговый показатель был уменьшен на 1,23 п. п. снижением нефтяных цен, следует из расчетов Института Гайдара. Ожидаемое Минэкономики ускорение роста ВВП в ближайшие годы в институте связывают с восстановлением деловой активности при практически неизменном вкладе структурного и внешнеторгового факторов.
Экономисты Института Гайдара Сергей Дробышевский, Алексей Каукин и Диана Хубежова провели декомпозицию (выделили главные составляющие) темпов роста российской экономики в 2025–2026 годах. Такие расчеты позволяют оценить, за счет какой группы факторов растет или замедляется экономика.
Авторы выделяют три составляющие роста.
Структурная составляющая определяется динамикой труда, капитала и эффективности их использования.
Внешнеторговая отражает влияние условий торговли, прежде всего изменения нефтяных цен.
Конъюнктурная объединяет колебания деловой активности и случайные шоки.
Исследователи используют адаптированную для России методику, основанную на подходах ОЭСР. Расчеты охватывают 2004–2029 годы; их прогнозная часть опирается на текущие базовый и консервативный сценарии от Минэкономики.