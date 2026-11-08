Эксперты Института Гайдара оценили причины замедления российской экономики

Вклад фундаментальных факторов (труда, капитала и производительности) в рост ВВП в 2025 году составил 1,97 процентного пункта (п. п.), но итоговый показатель был уменьшен на 1,23 п. п. снижением нефтяных цен, следует из расчетов Института Гайдара. Ожидаемое Минэкономики ускорение роста ВВП в ближайшие годы в институте связывают с восстановлением деловой активности при практически неизменном вкладе структурного и внешнеторгового факторов.