Объем операций домохозяйств с наличными сократился за месяц на 35%
Объем операций домохозяйств с наличными в сентябре оказался минимальным с февраля текущего года — немногим более 263 млрд руб. Этому способствовали стабилизация ситуации с мобильным интернетом, ставок по вкладам и общее снижение тревожности граждан, полагают эксперты. Впрочем, благодаря традиционному предновогоднему росту спроса на наличные по итогам 2026 года прирост наличных в обороте составит 3,7 трлн руб.
Эксперты отмечают, что снижение темпов роста наличных на руках у граждан длится второй месяц подряд и, скорее всего, продолжится в ноябре. По словам председателя совета директоров Первоуральскбанка Михаила Брюханова, постепенно ослабли факторы, которые разогнали спрос весной и летом.
«Эльвира Набиуллина называла среди них перебои с мобильным интернетом, адаптацию к налоговым изменениям и тревожность из-за слухов»,— напомнил он. Как отметил директор по инвестиционной стратегии УК «Ингосстрах-Инвестиции» Евгений Надоршин, примерно с августа повышенный интерес населения к наличности идет на спад.