Объем операций домохозяйств с наличными сократился за месяц на 35%

Объем операций домохозяйств с наличными в сентябре оказался минимальным с февраля текущего года — немногим более 263 млрд руб. Этому способствовали стабилизация ситуации с мобильным интернетом, ставок по вкладам и общее снижение тревожности граждан, полагают эксперты. Впрочем, благодаря традиционному предновогоднему росту спроса на наличные по итогам 2026 года прирост наличных в обороте составит 3,7 трлн руб.