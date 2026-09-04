Мода от-купюр

Доля безналичных расчетов в общем объеме платежей граждан снизилась после нескольких лет непрерывного роста, сообщил ЦБ — на 0,5 п. п. во втором квартале 2026 года. Эксперты считают, что это связано с ограничениями мобильного интернета и налоговой реформой, подтолкнувшим малый бизнес к переходу на наличные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Доля безналичных платежей в розничном обороте во втором квартале 2026 года уменьшилась на 0,5 п. п., до 88,4%. Снижение произошло впервые за много лет, следует из квартального обзора ЦБ «Развитие национальной платежной системы», опубликованного 4 сентября. По данным Банка России, доля безналичных платежей выросла с 55,6% в 2018 году до 88% в 2025 году. В первом квартале 2026 года рост составил 0,9 п. п.

Регулятор объясняет эти изменения повышением спроса на наличные деньги.

«Граждане больше, чем в предыдущем квартале, стали использовать наличные, при этом количество и объем безналичных платежей также росли, но меньшими темпами»,— отмечается в обзоре ЦБ.

Более того, по данным регулятора, в отчетном периоде впервые отмечен рост платежей наличными деньгами. Вместе с тем растет масса наличных в экономике: на 1 января 2025 года она составляла 18,7 трлн руб., на 1 января 2026 года — 19,7 трлн руб., а на 1 июля 2026 года достигла 21,3 трлн руб.

На ВЭФ руководитель Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования РСХБ Максим Петроневич спрогнозировал, что этот год станет пиковым для увеличения наличной денежной массы в России, прирост которой составит 3,4 трлн руб. Он объяснил возврат банкнот в кошельки «поворотом потребительской стратегии к традиционной модели». По его мнению, с уходом сверхвысоких ставок люди предпочитают не замораживать сбережения на депозитах, а тратить их на крупные покупки, туры и ремонт.

Эксперты среди основных причин снижения доли безналичных расчетов назвали и ограничение доступа к мобильному интернету как у продавцов, так и у покупателей, а также последствия налоговой реформы, которая вынуждает малый бизнес переходить на наличный расчет.

МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков обращает внимание, что банки, реагируя на спрос со стороны населения, во втором квартале 2026 года впервые с начала 2023 года увеличили количество банкоматов и сразу более чем на 2 тыс. шт.

Впрочем, независимый эксперт Максим Митусов не считает снижение на 0,5% изменением тренда. По его мнению, российский платежный рынок вышел на плато в соотношении наличных и безналичных платежей. По его оценке, в ближайшие три—пять лет доля безналичных будет находиться в коридоре 3–4 п. п. от нынешней отметки, то есть в диапазоне 85–90%. Как считает господин Митусов, ниже она не уйдет, «потому что инфраструктура и привычка уже есть», а выше не поднимется, «потому что оставшийся наличный оборот сохраняется по объективным причинам».

Из безналичных платежей Банк России отметил рост доли альтернативных способов до 15,1%.

К ним регулятор относит оплату по СБП, банковские платежные приложения, QR-коды и биометрию, а также «использование электронных кошельков на маркетплейсах». Эксперты связывают снижение доли карт с популярностью СБП у торгово-сервисных предприятий (ТСП). Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров отмечают, что ТСП выгоднее принимать платежи по СБП (из-за низких комиссий), они максимально ориентируют персонал на предложение этого метода оплаты, несмотря на его меньшую выгодность для клиента из-за отсутствия кешбэка.

«Некоторые получатели при онлайн-оплате вообще не предлагают карты, только СБП»,— говорит он. Вместе с тем введение разнообразных форм оплаты при одновременном снижении их стоимости «вызывает обеспокоенность в связи с сокращением коммерческих источников финансирования платежных инноваций», указывает эксперт.

Ориентир Банка России для альтернативных способов платежей был около 15% к концу 2027 года, но превысил это значение уже в отчетном квартале, обращает внимание Максим Митусов. Однако, по его мнению, наиболее реальная альтернатива картам не СБП, а кошельки маркетплейсов. По данным ЦБ, доля оплаты по QR-кодам составляет 5%, из которых 3 п. п. приходится на СБП, и средний чек по нему 1,4 тыс. руб. против 0,8 тыс. руб. у карты. Тем самым «QR берет другой сценарий покупки, а не отъедает у карты», считает эксперт. «Реальная альтернатива — электронные кошельки экосистем: 11% операций оплаты в интернете, плюс 3 п. п. за год, и сам ЦБ связывает их рост с маркетплейсами»,— говорит господин Митусов.

Максим Буйлов