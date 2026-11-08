В Дагестане вынесли приговор по делу о накрутке голосов на «Госуслугах
Каспийский городской суд вынес приговор по делу о неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 272 УК РФ). Обвинение предъявлено пяти фигурантам, среди них высокопоставленные сотрудники городской администрации и IT-специалисты. Об этом сообщили в Верховном суде Дагестана.
По данным следствия, в мае 2023 года, в ходе рейтингового голосования за территории по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», чиновники намеренно завысили показатели активности горожан.
Схема была многоступенчатой: начальник отдела информационной безопасности администрации предложил использовать базу данных «Госуслуг» местных жителей. Идею одобрил первый замглавы и привлек к делу заместителя. Тот обратился к начальнику проектного отдела МФЦ, который подключил программиста коммерческой компании — тот имел доступ к системе «АИС Логистика».
В итоге из системы выгрузили персональные данные 6 тыс. жителей Каспийска и без их ведома сгенерировали временные пароли к личным кабинетам. Доступы вернули в администрацию, где с помощью служебных IP-адресов мэрии и местной школы от имени граждан проголосовали за нужные объекты.
Суд признал всех подсудимых виновными и назначил ограничение свободы. Первый замглавы и замглавы администрации получили по 2 года с лишением права занимать госдолжности и должности в органах местного самоуправления на 2 года. Начальник отдела информационной безопасности — 1 год с аналогичным запретом на 1 год. Начальник проектного отдела МФЦ и программист — по 1 году и 6 месяцев ограничения свободы каждый.