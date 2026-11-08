В Дагестане вынесли приговор по делу о накрутке голосов на «Госуслугах

Суд признал всех подсудимых виновными и назначил ограничение свободы. Первый замглавы и замглавы администрации получили по 2 года с лишением права занимать госдолжности и должности в органах местного самоуправления на 2 года. Начальник отдела информационной безопасности — 1 год с аналогичным запретом на 1 год. Начальник проектного отдела МФЦ и программист — по 1 году и 6 месяцев ограничения свободы каждый.