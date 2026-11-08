Экс-совладелец торговых комплексов в Москве Манаширов заочно получил 12 лет
В Москве в заочном режиме на 12 лет колонии строгого режима осужден бывший совладелец нескольких крупных столичных торговых центров Соломон Манаширов. Скрывающийся за границей бизнесмен признан виновным в вымогательстве, уклонении от уплаты налогов и легализации преступных доходов. Его старший брат и деловой партнер Геннадий Манаширов с 2018 года отбывает 15-летний срок за вымогательство и посредничество в даче взятки правоохранителям. Сейчас его судят еще и за убийство.
Как стало известно “Ъ”, в Тверском суде Москвы 6 ноября завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего совладельца столичных торговых комплексов Columbus, «Пражский пассаж», мебельного центра «Армада» и нескольких других крупных объектов коммерческой недвижимости Соломона Манаширова. Процесс проходил в заочном режиме, поскольку бизнесмен находится в международном розыске. Судья Александра Лашина признала вину подсудимого в вымогательстве, уклонении от уплаты налогов и легализации преступных доходов (ст. 163, 199 и 174.1 УК РФ) полностью доказанной и назначила ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. Именно на таком наказании в ходе прений настаивал гособвинитель. Суд конфисковал у фигуранта арестованную в ходе расследования собственность стоимостью 141 млн руб., а также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны на 530 млн руб.
Как уже рассказывал “Ъ”, под уголовное преследование 55-летний уроженец азербайджанского поселка Красная Слобода Соломон Манаширов попал в марте 2016 года. Тогда его обвинили в уклонении от уплаты налогов ООО «Каренфор», владеющего одноименным торговым центром в Москве на Кировоградской улице.