Экс-совладелец торговых комплексов в Москве Манаширов заочно получил 12 лет

Как стало известно “Ъ”, в Тверском суде Москвы 6 ноября завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего совладельца столичных торговых комплексов Columbus, «Пражский пассаж», мебельного центра «Армада» и нескольких других крупных объектов коммерческой недвижимости Соломона Манаширова. Процесс проходил в заочном режиме, поскольку бизнесмен находится в международном розыске. Судья Александра Лашина признала вину подсудимого в вымогательстве, уклонении от уплаты налогов и легализации преступных доходов (ст. 163, 199 и 174.1 УК РФ) полностью доказанной и назначила ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. Именно на таком наказании в ходе прений настаивал гособвинитель. Суд конфисковал у фигуранта арестованную в ходе расследования собственность стоимостью 141 млн руб., а также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны на 530 млн руб.