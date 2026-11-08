В Иране казнили трех участников антиправительственных протестов
Судебные органы Ирана сообщили о казни трех мужчин, арестованных после январских протестов. Хасана Дивбанда, Хамида Каземи и Резу Зангане приговорили к смертной казни и конфискации имущества по обвинению «в участии в операциях в интересах Израиля, США и враждебных группировок против национальной безопасности и интересов Ирана».
Еще восемь арестованных вместе с ними участников протестов получили тюремные сроки от пяти до десяти лет.
Власти утверждают, что арестованные принимали участие в нападениях на правительственные здания, повредили государственное имущество и энергетическую инфраструктуру, а также нарушали работу государственных служб во время протестов 8 и 9 января.
По данным правозащитных организаций, с начала года в Иране было казнено не менее 70 человек. Из них 35 человек участвовали в январских протестах, девять казнили в связи с «12-дневной» войной Ирана и Израиля в июне 2025 года и «40-дневной» войной Ирана и США, начавшейся 28 февраля. Еще 26 человек казнили в рамках других дел, связанных с политикой и вопросами безопасности.