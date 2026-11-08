В Иране казнили трех участников антиправительственных протестов

По данным правозащитных организаций, с начала года в Иране было казнено не менее 70 человек. Из них 35 человек участвовали в январских протестах, девять казнили в связи с «12-дневной» войной Ирана и Израиля в июне 2025 года и «40-дневной» войной Ирана и США, начавшейся 28 февраля. Еще 26 человек казнили в рамках других дел, связанных с политикой и вопросами безопасности.