Бывшего военкома обвинили во взятках за фиктивное трудоустройство контрактников

После ознакомительной беседы и уточнения всех данных потенциальных новобранцев господин Антонов отводил их в военный комиссариат, где они заключали контракты. А после этого, по словам участника ЧВК, рекрутов оформляли на работу в дорожную компанию в АО «Коломяжское».