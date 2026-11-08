Бывшего военкома обвинили во взятках за фиктивное трудоустройство контрактников
Как стало известно “Ъ”, суд в Санкт-Петербурге приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего военкома Выборгского района города полковника Александра Бажимова. По данным следствия, он был замешан в схеме набора добровольцев в частную военную компанию (ЧВК) «Ястреб» Алексея Марущенко.
Военком, по материалам дела, получил 500 тыс. руб. от представителя муниципальной дорожной компании за фиктивное трудоустройство вербуемых в ЧВК контрактников, что давало возможность получения компенсаций и налоговых послаблений.
По данным “Ъ”, уголовное дело в ВСУ СКР возбудили на основании показаний Дмитрия Антонова, который являлся генеральным директором учрежденного Алексеем Марущенко ООО «Частная военная компания "Ястреб"». Он рассказал, что при содействии военкома ему предоставили кабинет в администрации Выборгского района, в котором он принимал добровольцев.
После ознакомительной беседы и уточнения всех данных потенциальных новобранцев господин Антонов отводил их в военный комиссариат, где они заключали контракты. А после этого, по словам участника ЧВК, рекрутов оформляли на работу в дорожную компанию в АО «Коломяжское».