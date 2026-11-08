Мировые инвесторы вложили в акции почти $90 млрд за неделю
Международные инвесторы активно увеличивают вложения в фонды акций. По данным Emerging Portfolio Fund Research, за минувшую неделю такие фонды привлекли $89,3 млрд — это второй по величине результат за все время наблюдений.
Значительная часть инвестиций — это господдержка фондового рынка Китая, который упал к уровням четырнадцатимесячной давности. А завершение промежуточных выборов в Конгресс США простимулировало покупки на американском рынке.
Главными бенефициарами привлечений стали фонды развивающихся стран. В отчетный период клиенты фондов emerging markets вложили свыше $45 млрд, в полтора раза больше, чем неделей ранее, и максимальный результат за все время наблюдений. Наиболее активно инвесторы вкладывали деньги в фонды Китая — $34,5 млрд, на $9,2 млрд больше инвестиций неделей ранее и второй по величине результат в истории.
Значительная часть данных средств, как и два года назад, обеспечена масштабными покупками ETF государственными структурами в рамках поддержки фондового рынка. 23 октября китайский индекс SSE Composite опустился до 3574 пунктов, обновив минимум с августа 2025 года.