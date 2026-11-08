Мировые инвесторы вложили в акции почти $90 млрд за неделю

Главными бенефициарами привлечений стали фонды развивающихся стран. В отчетный период клиенты фондов emerging markets вложили свыше $45 млрд, в полтора раза больше, чем неделей ранее, и максимальный результат за все время наблюдений. Наиболее активно инвесторы вкладывали деньги в фонды Китая — $34,5 млрд, на $9,2 млрд больше инвестиций неделей ранее и второй по величине результат в истории.