Взрослый и два ребенка отравились хлоркой в банном комплексе Барнаула
В Барнауле посетители гостинично-банного комплекса «Гоньбинские бани» отравились химическими веществами. Пострадали один взрослый и двое детей. От дальнейшей госпитализации они отказались, сообщает управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.
По данным ведомства, инцидент произошел 19 октября. В ходе лабораторного исследования проб воздуха над зеркалом воды бассейна было выявлено превышение содержания паров хлора в полтора раза.
По решению Железнодорожного райсуда Барнаула работа заведения приостановлена на 20 суток. Краевая прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. Ранее региональный минздрав опроверг информацию о том, что в банном комплексе 20 человек отравились химическими веществами.