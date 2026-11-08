Взрослый и два ребенка отравились хлоркой в банном комплексе Барнаула

По решению Железнодорожного райсуда Барнаула работа заведения приостановлена на 20 суток. Краевая прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. Ранее региональный минздрав опроверг информацию о том, что в банном комплексе 20 человек отравились химическими веществами.