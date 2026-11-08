В Карелии вернули лимиты на продажу топлива на заправках «Роснефти»
Об этом сообщил глава Республики Артур Парфенчиков
На автозаправках «Роснефти» в Карелии ввели ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива. Кроме того, компания полностью приостановила продажу горючего в канистры. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице во «ВКонтакте».
В городах бензин отпускают в объеме не более 30 литров на автомобиль, на трассах лимит составляет 50 литров. Для дизельного топлива установлено ограничение в 50 литров, а на скоростных колонках для грузового транспорта — 200 литров.
По словам господина Парфенчикова, меры направлены на предотвращение ажиотажного спроса, равномерное распределение имеющихся запасов и обеспечение стабильной работы автозаправочных станций.
Глава республики добавил, что региональное правительство взаимодействует с руководством «Роснефти» и другими ответственными структурами. Власти также принимают меры для обеспечения бесперебойных поставок топлива и возвращения АЗС к обычному режиму работы.