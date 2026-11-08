В Карелии вернули лимиты на продажу топлива на заправках «Роснефти»

На автозаправках «Роснефти» в Карелии ввели ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива. Кроме того, компания полностью приостановила продажу горючего в канистры. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице во «ВКонтакте».