Алжирская боксерша Иман Хелиф дебютирует в профессиональном боксе
Алжирская боксерша Иман Хелиф возвращается на ринг. спустя два года после скандала на Олимпиаде-2024 в Париже. Ее имя превратилось для одних спортсменок в причину борьбы за защиту «чистоты» женских соревнований, а для других — как у Хелиф, с отклонениями в сексуальном развитии — за право участвовать в них. От идеи продолжать участвовать в любительских соревнованиях и охотиться за вторым олимпийским золотом она отказалась, решив, что настало время перейти в профессионалы. Дебют Иман Хелиф в профессиональном боксе, в котором ей пока не грозят, в отличие от бокса любительского, гендерные тесты, состоится в середине декабря в Париже, а ее соперницей в этом поединке станет голландка Кларида Сарабия.
Внимание нескольких изданий привлекла пресс-конференция в Париже, на которой был анонсирован поединок в женском боксе. Он пройдет 15 декабря во французской столице. Это будет шестираундовый поединок во втором полусреднем весе (до 69,9 кг). В нем встретятся алжирка Иман Хелиф и голландка Кларида Сарабия. Речь идет о формально рядовом матче. Но в чрезвычайно любопытное событие его превратило участие в нем Хелиф.
Ее имя прогремело летом 2024 года во время парижской Олимпиады. Алжирка на ней завоевала золото в категории до 66 кг. Но ее, как и другую чемпионку — тайваньку Линь Юйтин (до 57 кг), обсуждали в основном отнюдь не в контексте их спортивных достижений. Выступление обеих в Олимпиаде спровоцировало один из главных ее скандалов. Соперницы боксерш, прежде всего отличающейся жестким ударом Хелиф, возмущались тем обстоятельством, что МОК в принципе разрешил им состязаться.