Алжирская боксерша Иман Хелиф дебютирует в профессиональном боксе

Алжирская боксерша Иман Хелиф возвращается на ринг. спустя два года после скандала на Олимпиаде-2024 в Париже. Ее имя превратилось для одних спортсменок в причину борьбы за защиту «чистоты» женских соревнований, а для других — как у Хелиф, с отклонениями в сексуальном развитии — за право участвовать в них. От идеи продолжать участвовать в любительских соревнованиях и охотиться за вторым олимпийским золотом она отказалась, решив, что настало время перейти в профессионалы. Дебют Иман Хелиф в профессиональном боксе, в котором ей пока не грозят, в отличие от бокса любительского, гендерные тесты, состоится в середине декабря в Париже, а ее соперницей в этом поединке станет голландка Кларида Сарабия.