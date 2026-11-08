Этап серии Гран-при в Шэньчжэне (Китай)
Мужчины. 1. Као Миура (Япония) — 293,25 балла. 2. Владислав Дикиджи — 282,44. 3. Евгений Семененко (оба — Россия) — 281,62.
Женщины. 1. Монэ Тиба (Япония) — 224,48 балла. 2. Александра Игнатова (Россия) — 221,27. 3. Ли Хэ Ин (Южная Корея) — 210,79.
Спортивные пары. 1. Анастасия Мишина—Александр Галлямов (Россия) — 209,84 балла. 2. Анастасия Метелкина—Лука Берулава (Грузия) — 198,27. 3. Юна Нагаока—Сумитада Моригути (Япония) — 181,50.
Танцы на льду. 1. Лайла Фир—Льюис Гибсон (Великобритания) — 194,93 балла. 2. Диана Дэвис—Глеб Смолкин (Грузия) — 193,54. 3. Оливия Смарт—Тим Дик (Испания) — 178,30.