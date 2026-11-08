Производитель омега-3 Salmonica просит правительство пресечь продажу контрафакта

Бренды «Тымлатский РК» и Salmonica производитель использует для реализации БАДов омега-3 (рыбий жир) из дикого камчатского лосося. Согласно DSM Group, на Salmonica пришлось 3,1% продаж омега-3 в России в январе—сентябре. Это пятый по популярности бренд. Под марками рыбокомбината появляется контрафакт китайских производителей. В Тымлатском рыбокомбинате считают, что допускает ее к продаже именно маркетплейс.