Производитель омега-3 Salmonica просит правительство пресечь продажу контрафакта
Выпускающий омега-3 Salmonica Тымлатский рыбокомбинат просит правительство вмешаться в решение проблемы с продажей контрафактных БАДов китайских селлеров на маркетплейсах. Платформы реагируют на жалобы правообладателей, но заблокированных продавцов быстро сменяют новые. Это обусловлено высоким спросом на омега-3: за год продажи добавки выросли на 19,7%.
Бренды «Тымлатский РК» и Salmonica производитель использует для реализации БАДов омега-3 (рыбий жир) из дикого камчатского лосося. Согласно DSM Group, на Salmonica пришлось 3,1% продаж омега-3 в России в январе—сентябре. Это пятый по популярности бренд. Под марками рыбокомбината появляется контрафакт китайских производителей. В Тымлатском рыбокомбинате считают, что допускает ее к продаже именно маркетплейс.
Случай Тымлатского рыбокомбината не частный, говорит президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. С подобными проблемами в ассоциацию, по его словам, обращались и другие производители омега-3.
Проблема, по мнению эксперта, стала серьезнее после того, как 1 сентября 2025 года врачи получили возможность назначать пациентам БАДы. Подделки теперь могут наносить ущерб не только бизнесу, но и потребителям. «В лучшем случае они принимают "пустышку", а в худшем — опасные вещества»,— говорит господин Зверев.