Дистрибутор VVP Group купил офис недалеко от «Москва-Сити»

VVP Group приобрела 4 тыс. кв. м в бизнес-центре «Порта» на Большой Филевской улице в Москве. Продавцом стал девелопер Forma, работающий в составе ГК ПИК. Об этом “Ъ” рассказали три источника на рынке недвижимости. В VVP Group “Ъ” оперативно не ответили. В Forma от комментариев отказались.