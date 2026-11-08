Дистрибутор VVP Group купил офис недалеко от «Москва-Сити»
Один из крупнейших в России дистрибуторов электроники — VVP Group — выкупил у девелопера Forma 4 тыс. кв. м офисных площадей в бизнес-центре «Порта», недалеко от «Москва-Сити». Сумма сделки могла составить 2–2,4 млрд руб. В «Порту» компания планирует перевезти из Химок свою штаб-квартиру.
VVP Group приобрела 4 тыс. кв. м в бизнес-центре «Порта» на Большой Филевской улице в Москве. Продавцом стал девелопер Forma, работающий в составе ГК ПИК. Об этом “Ъ” рассказали три источника на рынке недвижимости. В VVP Group “Ъ” оперативно не ответили. В Forma от комментариев отказались.
Стоимость покупки 4 тыс. кв. м у «Москва-Сити» могла составить 2–2,2 млрд руб., говорит руководитель офисного департамента «Инвест7» Ксения Харкевич. Оценка партнера CMWP Дмитрия Венчковского — 2,4 млрд руб. Значительный объем площадей в «Порте» уже распродан, и оставшиеся продаются с дисконтом в 10–15%, говорит директор по продажам офисной недвижимости Nikoliers Андрей Кухар. Это, по его мнению, могло привлечь покупателя.