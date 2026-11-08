Спустя неделю поисков на связь вышла пропавшая отшельница Агафья Лыкова
Отшельница Агафья Лыкова, живущая в заповеднике «Хакасский», спустя неделю вышла на связь. Она передала сообщение своему духовнику о том, что у нее на протяжении этого времени не работала спутниковая связь.
«Да, связь пропала, и думали что-то случилось. Но потом подняли тревогу: экспедицию снарядили. Директор заповедника Алтайского тоже подключился. Они полетели туда вместе с отцом Василием. Сегодня позвонила, связь отличная, поговорили с ней», — сообщил духовный наставник Агафьи Лыковой отец Игорь Мыльников (цитата по ТАСС), добавив, что коммуникация с ней проходит только по спутниковому телефону. Здоровью женщины ничего не угрожает.
Как писал «Ъ», в сентябре этого года стало известно о том, что Агафья Лыкова отпугивает медведей с помощью петард, которые ей ежегодно поставляют сотрудники заповедника. В большинстве районов Хакасии действовал режим регулирования численности бурого медведя из-за участившихся случаев выхода хищников к людям.
Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Ей 81 год. Лыковы жили в изоляции с 1937 года. Когда геологи их нашли, в семье было пять человек. С 1988 года, после смерти главы семейства Карпа Лыкова, Агафья Лыкова осталась жить в тайге одна.