Спустя неделю поисков на связь вышла пропавшая отшельница Агафья Лыкова

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Ей 81 год. Лыковы жили в изоляции с 1937 года. Когда геологи их нашли, в семье было пять человек. С 1988 года, после смерти главы семейства Карпа Лыкова, Агафья Лыкова осталась жить в тайге одна.