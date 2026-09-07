Таежную отшельницу Агафью Лыкову вооружили «треуголками» и «сигналками» из-за медведей

Отшельница Агафья Лыкова, живущая в заповеднике «Хакасский», отпугивает медведей с помощью петард. Ей их ежегодно поставляют сотрудники заповедника. Об этом ТАСС рассказал директор «Хакасского» Виктор Непомнящий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Агафья Лыкова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости Агафья Лыкова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Ей 81 нод. Лыковы жили в изоляции с 1937 года. Когда геологи их нашли, в семье было пять человек. С 1988 года, после смерти главы семейства Карпа Лыкова, Агафья Лыкова осталась жить в тайге одна.

«Мы каждый год привозим ей петарды... У нас там есть "треуголки" (треугольные петарды из плотного картона с торчащим фитилем.— “Ъ”), которые она больше всего любит, потому что они громкие. Мы отправляем ей газовые "сигналки" (сигнальные ракеты.— “Ъ”)»,— сообщил господин Непомнящий. Он добавил, что сейчас с Агафьей Лыковой живут два человека, которые ей помогают — волонтер и представитель старообрядческой церкви.

В большинстве районов Хакасии действует режим регулирования численности бурого медведя. По данным Минприроды Хакасии на 7 сентября, за время действия режима отстреляли 45 особей. Виктор Непомнящий в беседе с журналистами информагентств говорил, что в месте поселения Агафьи Лыковой некоторое время обитал бурый медведь, но затем он ушел в тайгу.