Прокуратура потребовала отправить в СИЗО бывшего функционера «Динамо»
Как стало известно “Ъ”, прокуратура потребовала изменить меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу бывшему первому зампреду московского отделения спортивного общества «Динамо» Владимиру Михалевскому, обвиняемому в мошенничестве на сумму около 95 млн руб. Основанием стала неоднократная неявка подсудимого на процесс, который в разгар разбирательства слег в частную клинику.
По данным “Ъ”, инициатором ходатайства, поддержанного гособвинением на процессе в Хорошевском суде столицы, стала адвокат потерпевшей Сюзанны Фавахири Полина Власюк. Она расценила неявку подсудимого на очередное заседание как затягивание и срыв процесса.
Как ранее писал “Ъ”, слушание дела стартовало 9 октября. Однако уже 20 октября 67-летний подсудимый в суд не пришел, а его защита представила справку о том, что тот был госпитализирован в частную клинику АО «Клиника К+31» в состоянии «средней тяжести» и не может участвовать в заседаниях по состоянию здоровья. На следующие заседания — 26 октября и 5 ноября — господин Михалевский также не приехал. По словам госпожи Власюк, суду была представлена новая справка о том, что подсудимый до сих пор находится в вышеназванной клинике.