Прокуратура потребовала отправить в СИЗО бывшего функционера «Динамо»

Как ранее писал “Ъ”, слушание дела стартовало 9 октября. Однако уже 20 октября 67-летний подсудимый в суд не пришел, а его защита представила справку о том, что тот был госпитализирован в частную клинику АО «Клиника К+31» в состоянии «средней тяжести» и не может участвовать в заседаниях по состоянию здоровья. На следующие заседания — 26 октября и 5 ноября — господин Михалевский также не приехал. По словам госпожи Власюк, суду была представлена новая справка о том, что подсудимый до сих пор находится в вышеназванной клинике.