Экс-судье Ирине Дадаш оставили в силе приговор за мошенничество

Следователям господин Бешуков рассказал, что давно знаком с Ириной Дадаш, она была его студенткой, после окончания вуза преподавала в филиале АГУ, а затем перешла на должность судьи Белореченского суда. В апреле 2019 года в филиале АГУ прошли обыски и аресты по делу о «торговле дипломами». Расследованием занималось следственное управление СКР по Краснодарскому краю. Правоохранительным органам стало известно, что сотрудники филиала вуза получали от абитуриентов деньги за зачисление в вуз без экзаменов и выдачу дипломов. Главной подозреваемой оказалась Лариса Вицюк, дочь Аслана Бешукова, которая возглавила филиал после его ухода на пенсию. Фигурантами дела о взятках также стали секретари приемных комиссий Анна Дегтярева, Анна Зайцева и Ануш Оганесян, а затем и сам Аслан Бешуков.