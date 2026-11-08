Экс-судье Ирине Дадаш оставили в силе приговор за мошенничество
В Краснодаре кассационный суд оставил без изменений приговор бывшей судье Белореченского райсуда Ирине Дадаш, осужденной на шесть лет колонии за особо крупное мошенничество. В 2019 году она получила $550 тыс. от Аслана Бешукова, бывшего директора филиала Адыгейского госуниверситета, где ранее обучалась. За эту сумму госпожа Дадаш обещала повлиять на ход расследования уголовного дела «о торговле дипломами».
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу Ирины Дадаш, бывшей судьи Белореченского районного суда Краснодарского края, определение опубликовано в базе «Правосудие». Экс-судья была признана виновной в особо крупном мошенничестве (ст. 159 ч. 4 УК РФ) и приговорена к шести годам колонии с выплатой штрафа на сумму 500 тыс. руб. Потерпевшим по делу признан Аслан Бешуков, бывший директор филиала ФГБУ «Адыгейский государственный университет» (АГУ) в Белореченске, у которого госпожа Дадаш обманным путем получила деньги.
Следователям господин Бешуков рассказал, что давно знаком с Ириной Дадаш, она была его студенткой, после окончания вуза преподавала в филиале АГУ, а затем перешла на должность судьи Белореченского суда. В апреле 2019 года в филиале АГУ прошли обыски и аресты по делу о «торговле дипломами». Расследованием занималось следственное управление СКР по Краснодарскому краю. Правоохранительным органам стало известно, что сотрудники филиала вуза получали от абитуриентов деньги за зачисление в вуз без экзаменов и выдачу дипломов. Главной подозреваемой оказалась Лариса Вицюк, дочь Аслана Бешукова, которая возглавила филиал после его ухода на пенсию. Фигурантами дела о взятках также стали секретари приемных комиссий Анна Дегтярева, Анна Зайцева и Ануш Оганесян, а затем и сам Аслан Бешуков.