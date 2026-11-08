Глава Ижевска рассказал о повреждениях малых архитектурных форм на набережной

«Сейчас идет активное прогребание газонов от опавшей листвы. Важно это сделать до зимы, чтобы газон не запрел под снегом <...> От мусора набережную убирают днем в постоянном режиме. Только сегодня на территории работало 11 человек»,— добавил мэр.