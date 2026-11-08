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Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Удмуртия

Глава Ижевска рассказал о повреждениях малых архитектурных форм на набережной

Объект ввели в эксплуатацию чуть более недели назад
Глава Ижевска Дмитрий Чистяков обратил внимание на повреждения малых архитектурных форм на обновленной набережной. Об этом он написал в Max после субботнего обхода городских территорий.
«Уже есть случаи повреждений. Напомню, для безопасности здесь установлены камеры видеонаблюдения. Главное — бережное отношение самих жителей»,— написал мэр.
Господин Чистяков рассказал о содержании набережной в зимний период. Значительная часть работ будет выполняться вручную. Подрядчик задействует большой и маленькие тракторы.
«Сейчас идет активное прогребание газонов от опавшей листвы. Важно это сделать до зимы, чтобы газон не запрел под снегом <...> От мусора набережную убирают днем в постоянном режиме. Только сегодня на территории работало 11 человек»,— добавил мэр.
Напомним, северная часть набережной столицы Удмуртии открылась 31 октября. Реконструкция обошлась в сумму свыше 1,3 млрд руб. и длилась более двух лет.

Как выглядит новая набережная в вечернее время

На набережной разместили различные стенды об истории Ижевска
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На набережной разместили различные стенды об истории Ижевска

Мария Бакланова / Коммерсантъ

Указатель на монумент «Навеки с Россией»
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Указатель на монумент «Навеки с Россией»

Мария Бакланова / Коммерсантъ

Новая брусчатка на набережной
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Новая брусчатка на набережной

Мария Бакланова / Коммерсантъ

Арт-объект «Ижевск»
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Арт-объект «Ижевск»

Мария Бакланова / Коммерсантъ

Набережная Ижевска в вечернее время
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Набережная Ижевска в вечернее время

Мария Бакланова / Коммерсантъ

Набережная Ижевска в вечернее время
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Набережная Ижевска в вечернее время

Мария Бакланова / Коммерсантъ

Набережная Ижевска в вечернее время
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Набережная Ижевска в вечернее время

Мария Бакланова / Коммерсантъ

Набережная Ижевска в вечернее время
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Набережная Ижевска в вечернее время

Мария Бакланова / Коммерсантъ

Набережная Ижевска в вечернее время
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Набережная Ижевска в вечернее время

Мария Бакланова / Коммерсантъ

Арт-объект «1760»
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Арт-объект «1760»

Мария Бакланова / Коммерсантъ

Молодые люди у информационного стенда
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Молодые люди у информационного стенда

Мария Бакланова / Коммерсантъ

Пространство для выступлений
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Пространство для выступлений

Мария Бакланова / Коммерсантъ

Набережная Ижевска в вечернее время
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Набережная Ижевска в вечернее время

Мария Бакланова / Коммерсантъ

Один из спусков к набережной Ижевска
14/3114/31

Один из спусков к набережной Ижевска

Мария Бакланова / Коммерсантъ

Велодорожки выведены отдельно
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Велодорожки выведены отдельно

Мария Бакланова / Коммерсантъ

Набережная Ижевска в вечернее время
16/3116/31

Набережная Ижевска в вечернее время

Мария Бакланова / Коммерсантъ

Набережная Ижевска в вечернее время
17/3117/31

Набережная Ижевска в вечернее время

Мария Бакланова / Коммерсантъ

Арт-объект «Ижкар»
18/3118/31

Арт-объект «Ижкар»

Мария Бакланова / Коммерсантъ

Набережная Ижевска в вечернее время
19/3119/31

Набережная Ижевска в вечернее время

Мария Бакланова / Коммерсантъ

Обустроенный родник
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Обустроенный родник

Мария Бакланова / Коммерсантъ

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