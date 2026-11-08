Глава Ижевска рассказал о повреждениях малых архитектурных форм на набережной
Объект ввели в эксплуатацию чуть более недели назад
Глава Ижевска Дмитрий Чистяков обратил внимание на повреждения малых архитектурных форм на обновленной набережной. Об этом он написал в Max после субботнего обхода городских территорий.
«Уже есть случаи повреждений. Напомню, для безопасности здесь установлены камеры видеонаблюдения. Главное — бережное отношение самих жителей»,— написал мэр.
Господин Чистяков рассказал о содержании набережной в зимний период. Значительная часть работ будет выполняться вручную. Подрядчик задействует большой и маленькие тракторы.
«Сейчас идет активное прогребание газонов от опавшей листвы. Важно это сделать до зимы, чтобы газон не запрел под снегом <...> От мусора набережную убирают днем в постоянном режиме. Только сегодня на территории работало 11 человек»,— добавил мэр.
Напомним, северная часть набережной столицы Удмуртии открылась 31 октября. Реконструкция обошлась в сумму свыше 1,3 млрд руб. и длилась более двух лет.