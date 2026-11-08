Аэропорт Сочи обязали заключить договор на содержание убежища
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение, обязывающее АО «Международный аэропорт Сочи» заключить с управлением Росимущества в Краснодарском крае договор о правах и обязанностях в отношении защитного сооружения гражданской обороны. Это следует из решения, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».
Речь идет о противорадиационном укрытии площадью 506 кв. м. Объект находится в федеральной собственности и расположен на земельном участке, который аэропорт использует на праве долгосрочной аренды.
В августе 2025 года Росимущество предложило воздушной гавани заключить договор, предусматривающий права и обязанности по содержанию убежища. Компания отказалась, указав, что убежище находится в неудовлетворительном состоянии. В 2018 году комиссия, состоявшая из сотрудников администрации Сочи и федерального государственного унитарного предприятия «Администрация гражданских аэропортов», рекомендовала подготовить документы для снятия сооружения с учета.
В апелляции аэропорт настаивал на отсутствии оснований для заключения договора и необходимости экспертизы технического состояния объекта.
Суд счел доводы несостоятельными. Он указал, что ответчик не заявил разногласий относительно конкретных условий договора. Кроме того, аэропорт предпринял действия для снятия сооружения с учета только в 2026 году — после предложения истца о заключении соглашения.
Решение может быть обжаловано в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа.