Аэропорт Сочи обязали заключить договор на содержание убежища

В августе 2025 года Росимущество предложило воздушной гавани заключить договор, предусматривающий права и обязанности по содержанию убежища. Компания отказалась, указав, что убежище находится в неудовлетворительном состоянии. В 2018 году комиссия, состоявшая из сотрудников администрации Сочи и федерального государственного унитарного предприятия «Администрация гражданских аэропортов», рекомендовала подготовить документы для снятия сооружения с учета.