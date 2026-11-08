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Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Урал

В ДТП с тягачом и самосвалами в Свердловской области погибли два человека

На 236-м км трассы Екатеринбург — Тюмень в Талицком районе произошло массовое ДТП с участием грузового транспорта. В результате столкновения погибли два человека, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
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ГИБДД Свердловской области

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ГИБДД Свердловской области

Авария произошла в 6:55. По предварительной информации, водитель грузового тягача FAW, двигавшийся в сторону Тюмени, не выдержал безопасную дистанцию из-за небезопасной скорости и отсутствия постоянного контроля за движением. Машина врезалась в два самосвала той же марки, которые ехали впереди. Один из них буксировал второй на жесткой сцепке из-за технической неисправности. В результате ДТП погибли водитель и пассажир тягача. Водитель буксируемого самосвала получил травмы и был госпитализирован.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Ведется расследование для установления всех обстоятельств происшествия и идентификации погибших.
Ирина Пичурина