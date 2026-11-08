В ДТП с тягачом и самосвалами в Свердловской области погибли два человека

Авария произошла в 6:55. По предварительной информации, водитель грузового тягача FAW, двигавшийся в сторону Тюмени, не выдержал безопасную дистанцию из-за небезопасной скорости и отсутствия постоянного контроля за движением. Машина врезалась в два самосвала той же марки, которые ехали впереди. Один из них буксировал второй на жесткой сцепке из-за технической неисправности. В результате ДТП погибли водитель и пассажир тягача. Водитель буксируемого самосвала получил травмы и был госпитализирован.