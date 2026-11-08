Два человека погибли в ДТП на трассе в Омской области
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Два человека погибли в ДТП на трассе в Омской области. Авария произошла на 82-м км дороги «Сыропятское-Кормиловка-Калачинск» ночью 8 ноября, сообщает прокуратура региона.
По данным ведомства, водитель Porsche Cayenne не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате аварии водитель иномарки и его пассажир погибли на месте от полученных травм.
Еще одного пассажира с тяжелыми травмами доставили в больницу. Надзорным ведомством организована проверка.