Главе СКР доложат о ходе проверки информации о нарушении прав сотни пациентов частной клиники в Самаре
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Самарской области Павлу Олейнику доложить о ходе процессуальной проверки и по доводам телесюжета о нарушении прав пациентов частной клиники в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
В ведомстве уточняют, что вышел сюжет правовой телепередачи, в которой говорится, что в Самаре сотни пациентов обвиняют сотрудников частной клиники в обмане. Пациенты утверждают, что работник вводили их в заблуждение и навязывали платные услуги, для получения которых надо было заключить кредитные договоры на крупные суммы денег.
Несмотря на расследуемое уголовное дело о мошенничестве, медицинский центр продолжает свою деятельность под другим названием. Следственными органами СКР по Самарской области по данному факту организована процессуальная проверка.