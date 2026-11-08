Главе СКР доложат о ходе проверки информации о нарушении прав сотни пациентов частной клиники в Самаре

В ведомстве уточняют, что вышел сюжет правовой телепередачи, в которой говорится, что в Самаре сотни пациентов обвиняют сотрудников частной клиники в обмане. Пациенты утверждают, что работник вводили их в заблуждение и навязывали платные услуги, для получения которых надо было заключить кредитные договоры на крупные суммы денег.