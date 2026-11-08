Попавший под следствие Соломон Апоян покинул нижегородский СПИД-центр

В прощальном посте он рассказал, что проработал руководителем СПИД-центра девять лет, и за это время учреждение силами всех сотрудников прошло огромный путь. В частности, заболеваемость ВИЧ в регионе снизилась в 2,3 раза (с 71,9 до 30,6 случая на 100 тыс. населения), охват тестированием вырос почти вдвое (с 23,4% до 45,8%), охват антиретровирусной терапией достиг 95%, число новых случаев уменьшилось в 2,5 раза (с 2345 до 935) при рекордном количестве тестов. Кроме того, центр запустил роботизированную лабораторию, организовал беспилотную доставку биоматериалов, получил образовательную лицензию, начал исследовать эффективность отечественных вакцин. В 2025 году нижегородский центр в конкурсе Минздрава РФ занял первое место среди СПИД-центров России, добавил Соломон Апоян.