Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №206

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Обломки дронов повредили мост через реку в Неклиновском районе и два крана

Утром в воскресенье, 8 ноября, обломки беспилотников повредили дорожное полотно моста через реку Миус в Неклиновском районе. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Дроны повредили также строительную технику — два гусеничных крана. Пострадавших в результате случившегося нет. Пока на месте работают экстренные службы, движение через мост организовано в реверсном направлении.
«В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Будьте осторожны! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!»,— добавил губернатор.
Мария Хоперская