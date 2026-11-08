Обломки дронов повредили мост через реку в Неклиновском районе и два крана
Утром в воскресенье, 8 ноября, обломки беспилотников повредили дорожное полотно моста через реку Миус в Неклиновском районе. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Дроны повредили также строительную технику — два гусеничных крана. Пострадавших в результате случившегося нет. Пока на месте работают экстренные службы, движение через мост организовано в реверсном направлении.
«В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Будьте осторожны! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!»,— добавил губернатор.