Снежный покров до 19 см установился в Свердловской области в субботу
В отдельных районах Свердловской области за минувшие сутки установился снежный покров высотой 1-5 см, а на севере и местами на западе области — 11-19 см, сообщили в департаменте информационной политики региона.
На уборку снега с дорог в субботу отправили 143 единицы спецтехники: 107 комбинированных дорожных машин, 13 автомобилей с отвалом, 13 автогрейдеров и 10 единиц другой техники. На трассах отмечались гололедица и поземок — для ликвидации скользкости было использовано 126,8 куб. м пескосоляной смеси и 0,4 куб. м песка. Сегодня в регионе также ожидаются небольшой снег и гололед.
По информации Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге», в Екатеринбурге среднесуточная температура 7 ноября впервые за эту осень опустилась до нулевой отметки. Так поздно этого не происходило как минимум последние 60 лет.