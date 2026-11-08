Снежный покров до 19 см установился в Свердловской области в субботу

На уборку снега с дорог в субботу отправили 143 единицы спецтехники: 107 комбинированных дорожных машин, 13 автомобилей с отвалом, 13 автогрейдеров и 10 единиц другой техники. На трассах отмечались гололедица и поземок — для ликвидации скользкости было использовано 126,8 куб. м пескосоляной смеси и 0,4 куб. м песка. Сегодня в регионе также ожидаются небольшой снег и гололед.