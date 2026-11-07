Суд отменил расторжение договоров аренды недвижимости в Сочи с ООО «Ритуал-Сочи»
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил решения нижестоящих инстанций о расторжении трех договоров аренды муниципальной недвижимости, заключенных между департаментом имущественных отношений администрации Сочи и ООО «Ритуал-Сочи». Это следует из решения, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».
Согласно материалам дела, в феврале 2019 года стороны заключили договоры аренды недвижимости, среди которой оказались нежилые помещения (площадь — 407 кв. м) на улице Дагомысской, ангар (212 кв. м) на улице Пятигорской и здание конторы (16 кв. м) на улице Изумрудной. Имущество предназначалось для оказания ритуальных услуг. Срок действия договоров — 10 лет.
Департамент потребовал расторгнуть соглашения, сославшись на отсутствие ремонта, передачу помещений третьим лицам без согласия арендодателя и отсутствие предусмотренного договорами страхования имущества и ответственности арендатора.
ООО «Ритуал-Сочи» в кассации указало, что арендная плата и коммунальные услуги оплачиваются, а в январе и феврале 2026 года компания оформила полисы страхования.
Инстанция признала, что нижестоящие суды не дали надлежащей оценки этим обстоятельствам. Так, акты осмотра составила комиссия, состоящая из представителей департамента. При этом вывод о передаче помещений третьим лицам не был подтвержден доказательствами.
Кассационный суд отметил, что для расторжения договоров необходимо установить существенность нарушений, доказывать которые должен истец. В результате дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.