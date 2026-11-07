Суд отменил расторжение договоров аренды недвижимости в Сочи с ООО «Ритуал-Сочи»

Согласно материалам дела, в феврале 2019 года стороны заключили договоры аренды недвижимости, среди которой оказались нежилые помещения (площадь — 407 кв. м) на улице Дагомысской, ангар (212 кв. м) на улице Пятигорской и здание конторы (16 кв. м) на улице Изумрудной. Имущество предназначалось для оказания ритуальных услуг. Срок действия договоров — 10 лет.