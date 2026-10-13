В Ярославской области утвердили схему обращения с отходами до 2036 года

Один из ключевых проектов — комплекс по обращению с отходами у деревни Скоково в Ярославском округе. В рамках концессионного соглашения с АО «Скоково» предусмотрено строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 60 тыс. тонн в год и участка компостирования органических отходов мощностью 160 тыс. тонн. Их планируют запустить в 2028 году. Стоимость первого этапа оценивается примерно в 2,8 млрд руб. Еще 3,5 млрд руб. предусмотрено на реконструкцию полигона, которую планируют завершить к 2029 году. При этом его эксплуатация, согласно территориальной схеме, рассчитана до 2037 года.