В Ярославской области утвердили схему обращения с отходами до 2036 года
13.10.2026, 09:44
Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области утвердило новую территориальную схему обращения с отходами, рассчитанную до 2036 года. Приказ подписан 9 октября, вступить в силу он должен 1 ноября. Документ предусматривает сокращение захоронения мусора и развитие его сортировки и переработки.
Согласно схеме, сейчас на полигоны направляют 91,8% твердых коммунальных отходов (ТКО). К 2030–2036 годам этот показатель планируется снизить до 61,1%. Всего в регионе ежегодно образуется около 404 тыс. тонн коммунальных отходов.
Один из ключевых проектов — комплекс по обращению с отходами у деревни Скоково в Ярославском округе. В рамках концессионного соглашения с АО «Скоково» предусмотрено строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 60 тыс. тонн в год и участка компостирования органических отходов мощностью 160 тыс. тонн. Их планируют запустить в 2028 году. Стоимость первого этапа оценивается примерно в 2,8 млрд руб. Еще 3,5 млрд руб. предусмотрено на реконструкцию полигона, которую планируют завершить к 2029 году. При этом его эксплуатация, согласно территориальной схеме, рассчитана до 2037 года.
Кроме того, в Ярославле модернизируют мусоросортировочные станции на улице Базовой, 3, и Осташинской, 25. Первую должны модернизировать в 2026 году, вторую — к 2029 году.
В Ростовском, Рыбинском и Мышкинском округах планируется построить три мусороперегрузочные станции. Первую, мощностью 30 тыс. тонн в год, намерены ввести в Ростовском округе в 2027 году. Мощность станции в Рыбинском округе составит 65 тыс. тонн. Согласно расчетам разработчиков схемы, использование перегрузочных станций позволит сократить расходы на транспортировку отходов: в 2029 году они могут составить 2,3 млрд руб. вместо 4,7 млрд руб. без изменения логистики.
«Реализация указанных мероприятий направлена на увеличение доли отбора вторичных материальных ресурсов и сокращение доли захоронения твердых коммунальных отходов»,— говорится в приказе министерства.
Региональным оператором по обращению с отходами остается ООО «Хартия»: соглашение с компанией действует до 31 декабря 2026 года. При этом новая схема предусматривает поэтапное закрытие ряда полигонов. Площадку в Большесельском округе планируется вывести из эксплуатации в 2026 году, полигоны в Ростовском и Любимском округах — в 2027-м, другие объекты — в 2029 году. После закрытия остальных площадок «Скоково» должно остаться единственным действующим полигоном для захоронения ТКО в регионе. Его эксплуатацию планируется продолжать до 2037 года.
Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в ноябре 2025 года власти заключили концессионное соглашение с АО «Скоково» на модернизацию системы обращения с ТКО. Общая стоимость проекта оценивалась примерно в 6,7 млрд руб. В рамках реформы к 2029 году в регионе планируется оставить один полигон для захоронения отходов — «Скоково».