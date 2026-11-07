ФК «Челябинск» обыграл в гостях «Арсенал» из Тулы

Счет в самом начале второго тайма открыли челябинцы — после удара Гаррика Левина сплоховал голкипер «Арсенала» Александр Мелихов. Хозяевам удалось отыграться — на 71-й минуте матча после удара форварда «Арсенала» Эдарлина Рейеса мяч с помощью рикошета влетел в ворота челябинцев. Однако на 78-й минуте после подачи углового защитник «Челябинска» Хетаг Кочиев ударом головой забил ставший решающим гол. 2:1 — победа ФК «Челябинск».