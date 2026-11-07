В Ростове-на-Дону полицейские проверили рейды по компьютерным клубам

Поводом для рейдов послужили участившиеся случаи самовольных уходов подростков из дома, а также совершение несовершеннолетними правонарушений ночью. Всего было проверено более 60 компьютерных клубов во всех районах города. Объявлено 24 официальных предостережения руководству и персоналу заведений о недопустимости пребывания детей в общественных местах в ночное время.