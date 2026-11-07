Снегопад в горах Сочи продлится до 8 ноября
В Сочи снегопад в горной местности сохранится до конца суток 7 ноября. На побережье ожидается усиление волнения моря. Об этом сообщила администрация курорта в канале в MAX.
По данным городских властей, сильные дожди прошли в Адлере и предгорьях Лазаревского района, в остальных районах осадки были умеренными. На побережье дождь сохранится до полудня, после чего должен ослабнуть. В горах идет сильный снег: на высоте 2 тыс. м снежный покров достиг 20,1 мм. В Красной Поляне и Эсто-Садке дождь перешел в мокрый снег.
В предгорьях и низких горах местами возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах — гололедица. На побережье высота волн достигает 0,9 м, волнение моря оценивается в три балла. Власти предупредили о его дальнейшем усилении.
Жителям и гостям курорта рекомендовали воздержаться от отдыха в устьях рек и походов в горы, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями, а также соблюдать меры предосторожности.