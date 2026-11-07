Снегопад в горах Сочи продлится до 8 ноября

По данным городских властей, сильные дожди прошли в Адлере и предгорьях Лазаревского района, в остальных районах осадки были умеренными. На побережье дождь сохранится до полудня, после чего должен ослабнуть. В горах идет сильный снег: на высоте 2 тыс. м снежный покров достиг 20,1 мм. В Красной Поляне и Эсто-Садке дождь перешел в мокрый снег.