Спортсмены Самарской области завоевали 13 медалей на чемпионате и первенстве мира по универсальному бою
Спортсмены из Самарской области завоевали 13 медалей чемпионата и первенства мира по универсальному бою. Об этом сообщает министерство спорта Самарской области.
Чемпионат и первенство проходят в Кемерово на «Кузбасс-Арене». Соревнования проходят до 8 ноября, в них участвуют 1200 спортсменов из 34 стран.
В дисциплине «лайт» золото завоевали четыре спортсмена: Анастасия Мартьянова, Дарья Осокина, Макар Филушкин, Тимофей Федосов. Серебро взяла Злата Жиганова. Пять спортсменов получили бронзовые медали: Олег Кипенский, Полина Приданова, Алексей Киргизов, Дарья Филаткина, Этери Шамян.
В дисциплине «классика» золото получила Дарья Филаткина, бронзу — Этери Шамян, Артем Московский.