Жителей Оренбуржья приглашают на соревнования пилотов БПЛА с призовым фондом в 10 млн рублей
Жителей Оренбургской области старше 16 лет приглашают поучаствовать во всероссийских соревнованиях «На высоте!». Опыт управления дронами участникам необязателен, освоить пилотирование FPV-беспилотников они смогут с нуля. Об этом сообщает правительство региона.
На базе Оренбургского автотранспортного колледжа имени В. Н. Бевзюка и колледжа экономики и информатики собираются открыть специализированные аудитории для подготовки пилотов БПЛА. Призовой фонд составит 10 млн руб.
Финал конкурса пройдет в Московской области в июле 2027 года. Лучшие участники смогут претендовать на стажировку и трудоустройство в ведущих компаниях отрасли.