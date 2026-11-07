Жителей Оренбуржья приглашают на соревнования пилотов БПЛА с призовым фондом в 10 млн рублей

Жителей Оренбургской области старше 16 лет приглашают поучаствовать во всероссийских соревнованиях «На высоте!». Опыт управления дронами участникам необязателен, освоить пилотирование FPV-беспилотников они смогут с нуля. Об этом сообщает правительство региона.