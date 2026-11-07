Беглов сообщил Новаку о регулярном мониторинге запасов топлива на АЗС Петербурга
Власти Санкт-Петербурга собирают информацию об уровне запасов моторного топлива на нефтебазах и автозаправочных станциях на постоянной основе. Об этом в ходе видеоконференции губернатор Александр Беглов рассказал зампреду правительства РФ Александру Новаку, сообщила пресс-служба Смольного.
Видеоконференция с участием петербургского градоначальника прошла 6 ноября и была посвящена ситуации на рынке топлива в России. Во время совещания представители отраслевых компаний отчитались о мерах, которые они принимают для удовлетворения внутреннего спроса на топливо.
Господин Беглов во время своего выступления заявил, что петербургские власти каждую неделю проводят совещания с представителями вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). Он также отметил, что на АЗС Петербурга реализуется моторное топливо экологического класса К-5.
В ходе видеоконференции Александр Новак назвал обеспечение стабильности топливного рынка внутри страны абсолютным приоритетом. Он считает необходимым регулярно мониторить ситуацию на рынке нефтепродуктов и своевременно принимать необходимые для ее балансировки меры.