Подростка из Красноярска осудили на 5 лет за диверсию
Суд в Новосибирской области вынес приговор в отношении подростка из Красноярска, обвиняемой в покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). Подсудимой назначили пять лет в воспитательной колонии, сообщает СКР.
По данным ведомства, школьница в августе 2025 года переписывалась в Telegram с неизвестным, который убедил ее за денежное вознаграждение поджечь релейный шкаф на железной дороге. Видео с попыткой диверсии она отправила куратору и скрылась с места преступления.
Девушку вскоре после этого задержали сотрудники управления ФСБ и МВД региона.