В Свердловской области прогнозируют потепление из-за Казахстанского антициклона

«Восточные районы Свердловской области, где осадков было немного, не покроются снегом, скорее всего, до конца следующей недели. 8-10 ноября над Уралом будет наблюдаться слабо возмущенный западный воздушный поток. Небольшой снег, мокрый снег вероятен лишь местами. Преобладающая температура ночью 0°…–5°, на крайнем севере до –9°, днем –2°…+3°»,— добавили в гидрометцентре.