В Свердловской области прогнозируют потепление из-за Казахстанского антициклона
Температура воздуха на территории Свердловской области возрастет на 2-3° с середины следующей недели из-за развития Казахстанского антициклона, который «окажет влияние на погоду Урала», сообщили в Уральском гидрометцентре. Синоптики отметили, что в регионе также повысится атмосферное давление и будет преобладать погода без существенных осадков при юго-западном умеренном ветре.
«Восточные районы Свердловской области, где осадков было немного, не покроются снегом, скорее всего, до конца следующей недели. 8-10 ноября над Уралом будет наблюдаться слабо возмущенный западный воздушный поток. Небольшой снег, мокрый снег вероятен лишь местами. Преобладающая температура ночью 0°…–5°, на крайнем севере до –9°, днем –2°…+3°»,— добавили в гидрометцентре.
В Свердловской области в воскресенье, 8 ноября, будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег и в отдельных районах гололедица. Температура ночью составит –6°...–1° (на севере до –9°), днем — –2°…+3°. Ветер будет юго-западный 4-9 м/с.
В понедельник, 9 ноября, ожидается переменная облачность, местами небольшой, умеренный снег и гололедица. Температура в темное время суток составит –8°...–3° (на севере до –11°), в светлое — –3°…+2°. Ветер ночью будет юго-западный, западный 2-7 м/с, днем — 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.
Во вторник, 10 ноября, в регионе сохранится переменная облачность, местами небольшой, умеренный снег. Температура ночью составит –5°...0° (на севере до –10°), днем — –1°…+4°. Ветер в темное время суток будет юго-западный, западный 4-9 м/с с порывами до 14 м/с, в светлое — 15-18 м/с.
В Екатеринбурге в воскресенье, 8 ноября, будет облачность с прояснениями и преимущественно без осадков. Температура ночью составит –3°...–1°, днем — 0°…+2°. Ветер ожидается юго-западный 4-9 м/с.
В понедельник, 9 ноября, прогнозируется переменная облачность, днем пройдет слабый снег. Температура в темное время суток составит –5°...–3°, в светлое — –1°…+1°. Ветер ночью будет юго-западный, западный 2-7 м/с, днем — 4-9 м/с.
Во вторник, 10 ноября, в городе сохранится переменная облачность, осадков не ожидается. Температура ночью составит –2°...0°, днем — +1°…+3°. Ветер будет юго-западный, западный 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.
Мокрый снег в Екатеринбурге начал идти с 4 ноября. Власти Свердловской области сообщили, что вывели для расчистки трасс от снега 86 комбинированных дорожных машин и девять автомобилей с отвалом. В региональном департаменте информационной политики подчеркнули, что работы на дорожной сети лично контролирует губернатор Денис Паслер.