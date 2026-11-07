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Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Мурманске налоговая добивается банкротства рыбопромысловой компании

Федеральная налоговая служба подала иск в Арбитражный суд Мурманской области к рыбопромысловой компании ООО «Беломор Фиш Трейд». Заявление поступило в суд 3 ноября и пока не принято к рассмотрению.
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Павел Кассин / Коммерсантъ

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По данным РБК, ФНС добивается признания мурманской компании банкротом в связи с задолженностью в размере более 18,3 млн руб. Сумма долга включает НДФЛ, НДС, имущественные налоги, страховые взносы и сбор за пользование водными биоресурсами.
ООО «Беломор Фиш Трейд» зарегистрировано в Мурманске в 2019 году и специализируется на морском рыболовстве. Владельцем компании является Горшенин Александр Юрьевич.
Мария Одностеблец