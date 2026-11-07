«Молот» уступил в первом матче гостевой серии

Хоккеисты «Молота» начали выездное турне из четырех игр матчем в Воронеже. Встреча чемпионата ВХЛ сложилась для пермской команды неудачно — поражение 2:5. После двух периодов хозяева площадки вели 3:0. На 46-й минуте «Молот» сократил отставание — эта шайба на счету Виктора Пластинина. Однако «Буран» быстро ответил своей шайбой. В начале 58-й минуты счет стал 4:2 — в составе пермской команды отличился Ярослав Лабуткин. Однако воронежцы забили уже в пустые ворота, когда «Молот» заменил вратаря на шестого полевого игрока.